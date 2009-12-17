ФРС зберегла базову ставку на рівні 0,25%

Федеральна резервна система (ФРС) США у середу ухвалила рішення про збереження цільового діапазону базової процентної ставки від 0% до 0,25% річних, повідомляють Українські новини.

Про це сказано в документі за підсумками засідання Комітету з відкритих ринків (FOMC).

Аналітики також не очікували зміни.

Американський ЦБ заявив, що дія основних програм з підтримки ліквідності завершиться 1 лютого 2010 року.

ФРС також повторила, що буде утримувати ставку на "виключно низькому рівні" протягом "тривалого часу".

"Інформація, отримана після засідання FOMC в листопаді, підтверджує, що економічна активність продовжує підніматися і що погіршення ринку праці слабшає", - йдеться в повідомленні.

У документі також наголошується, що житловий сектор показав деякі ознаки поліпшення в останні місяці.

"Витрати домовласників, схоже, збільшуються помірними темпами, хоча вони як і раніше стримуються слабким ринком праці, помірним зростанням доходів, скороченням добробуту населення і жорсткими умовами залучення кредитів", - відзначається у звіті FOMC.