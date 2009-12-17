Банк Японії збереже ставку на нулі

Банк Японії під час засідання 17-18 грудня залишить ключову процентну ставку за кредитами overnight без зміни на рівні 0,1%.

Про це говориться в прогнозі MarketWatch, повідомляє Українська правда.

На початку грудня японський ЦБ вже оголосив про подальше послаблення грошово-кредитної політики за рахунок масованого вливання коштів в економіку, тому аналітики не очікують радикальних заходів, а розраховують лише на підтвердження колишнього курсу.

За оцінками експертів, Банк Японії повинен повідомити про те, що він відстежує результати рішень про підтримку економіки, прийнятих 1 грудня.

Японський центробанк 2 грудня розпочав надання комерційним банкам тримісячних кредитів під 0,1% річних, виділивши на ці цілі 10 трлн. ієн (115 млрд. дол.).

В якості забезпечення за цими кредитами банки можуть використовувати японські держоблігації, комерційні папери (короткострокові боргові зобов`язання) і корпоративні бонди.

Хоча це рішення трохи послабило політичний тиск на Банк Японії, швидше за все, уряд найближчим часом знову чекатиме на додаткові заходи стимулювання фінансового сектора та економіки в цілому.