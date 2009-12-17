Рябоконь пропонує змінити ставлення до податків

Відповідальність за відрахування соціальних податків і формування Пенсійного фонду повинна лежати на людях, а не на корпораціях, вважає кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ.

У коментарі УНІАН він зазначив, що в Україні «держава вибудовує партнерські відносини з підприємствами. Адже підприємства платять податки, підприємства наповнюють бюджет. Громадяни виключені з цього процесу, і їхні інтереси розглядаються державою за залишковим принципом. Ми всі настільки звикли до такого стану справ, що вже навіть не дивуємося, коли урядовці пояснюють свої дії: «Це ж на користь підприємств!».

За словами кандидата у президенти, коли людина влаштовується на роботу, як правило, її цікавить тільки сума «на руки», «чистими». Це звична ситуація і для працівників, і для керівників. Тобто громадянина взагалі не цікавить: ні скільки податків відраховуватиметься державі, ні їх подальша доля. Навіть коли урядовці на очах у всіх розкрадають бюджет, громадяни не роблять ніяких дій».

О.РЯБОКОНЬ переконаний, що «необхідно поставити все з голови на ноги. Партнером держави повинна стати людина. І урядовці повинні працювати, виходячи з інтересів людини».

«Ми повинні кардинально змінити наше ставлення до податків, - заявляє кандидат на пост Президента України. - Кожна людина повинна самостійно платити податки. Тільки в цьому випадку громадяни зрозуміють той простий факт, що всі багатства держави – це результат їх роботи. Тільки в цьому випадку громадяни будуть ставитися до урядовців найвищого рівня не як до «рятівників нації», а як до найманих менеджерів, які повинні звітувати за кожну витрачену копійку. Тільки в цьому випадку громадяни контролюватимуть витрату бюджетних грошей – тих грошей, які вони самостійно перерахують державі. Наше ставлення до бюджету країни нічим не повинне відрізнятися від ставлення до бюджету сім`ї».

З другого боку, говорить О.РЯБОКОНЬ, треба дати право територіальним громадам ухвалювати рішення: куди витратити гроші і які витрати з місцевого бюджету повинні бути першочерговими. «Тільки тоді запрацює місцеве самоврядування, а у громадян з`явиться інтерес, самостійність і відповідальність щодо бюджету країни. Тоді громадяни з повною підставою зможуть сказати, що ми – господарі своєї країни», - переконаний кандидат на пост Президента України.