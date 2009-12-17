Міжбанк: долар продовжує зниження

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань - 7,9725/7,9855 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2618/0,2622, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,4880/11,5095.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4410/1,4412 (середа - 1,4535/1,4537).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9850, а також продавав на аукціоні з валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 7,9800.