Долар на міжбанку невпинно дешевшає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9725/7,9855, на 12:00 ціни знизилися 7,9720/7,9770 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2618/22, а на 12:00 ціни впали 0,2590/97. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 30,7820 (+0,5120).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4410/12, а на 12:00 впали 1,4370/72. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 11,4880/11,5095, на 12:00 ціни пішли донизу 11,4420/11,4575.