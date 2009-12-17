Валовий зовнішній борг України сягнув 104,4 млрд. дол.

Валовий зовнішній борг України за підсумками січня-жовтня ц.р. збільшився на 2,67% - до 104,376 млрд. дол. Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Зростання боргу відбувалося, в основному, за рахунок збільшення заборгованості сектора державного управління на 3,95 млрд. дол. – до 15,909 млрд. дол., органів грошово-кредитного регулювання - на 3,5 млрд. дол., до 8,225 млрд. дол. При цьому, зовнішній борг банківської системи за цей період скоротився на 5,899 млрд. дол. - до 33,572 млрд. дол.

При цьому, впродовж третього кварталу (за липень-вересень ц.р.) валовий зовнішній борг України зріс на 3,73%. Збільшення боргу було зафіксоване в державному секторі на 2,62 млрд. дол., органами грошово-кредитного регулювання – на 2,171 млрд. дол. Скорочення боргу було зафіксоване в банківському секторі на 1,772 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2008 році зріс на 27% або 21,7 млрд. дол., і на 1 січня 2009 року становив 101,659 млрд. дол. (близько 55% ВВП).