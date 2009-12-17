Укрупнення фінансово-кредитних установ чекайте у наступному році

Експерти прогнозують укрупнення українських фінансово-кредитних установ наступного року.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Інститут попросив експертів висловити думку про те, чи слід чекати в Україні після президентських виборів нової хвилі злиття і поглинань кредитно-фінансових установ, таких як банки, страхові компанії.

Так, провідний радник Європейського банку реконструкції та розвитку Антон УСОВ зазначив, що сьогодні важко прогнозувати вірогідність хвилі злиття і поглинань кредитно-фінансових установ наступного року. «Важко говорити, тому що система перебуває не в такому поганому стані, як ми розраховували. Ще на початку цього року ми, чесно кажучи, думали, що ситуація буде значно драматичнішою», - зазначив експерт. З іншого боку, за його словами, наївно вважати, що криза минула Україну, оскільки обсяг проблемних кредитів, серед яких значна частка і валютних, залишається достатньо високим. «Тому точно сказати, як розвиватиметься ситуація наступного року, дуже важко», - сказав А.УСОВ.

На його думку, можливо, наступного року йтиметься про якесь укрупнення серед банків. «Банки, як і раніше, не виконують свою основну функцію, вони фактично не кредитують реальний сектор. Шанси на нормальне функціонування, безумовно, є у найбільших банків. У тих банків, яким ми, зокрема, допомагали, надаючи їм субординований борг. Ці банки навряд чи шукатимуть об`єкти для поглинання або укрупнення, тобто у них є свій фронт завдань. Що стосується більш дрібних банків, то, напевно, зважаючи на приклад тих же сусідів, логічно було б говорити про консолідацію системи в якийсь середньостроковий - довгостроковий період», - сказав А.УСОВ.

«Але знов таки, я не говорю про 2010-й, тому що злиття і поглинання, як правило, відбуваються тоді, коли макроекономічна фінансова ситуація більш сприятлива», - зазначив він.

Експерт припускає, що може бути якесь вимушене злиття на рівні банків, що перебувають у середині і в кінці першої сотні рейтингу. «Якісь банки, напевно, будуть ліквідовані, якісь банки укрупнюватимуться. Я не думаю, що це та тенденція, яка буде актуальна наступного року. Тому що є цілий ряд інших речей, на яких системі потрібно буде концентруватися. Перш за все, це управління якістю активів, управління проблемними кредитами, відновлення своїх основних функцій», - зазначив А.УСОВ.

У свою чергу, президент корпорації УПЕК Анатолій ГІРШФЕЛЬД вважає, що ситуація, коли можлива нова хвиля злиття і поглинань, в Україні вже назріла. «Кредитно-фінансові установи в більшості своїй не відповідають потребам економіки, вони багато в чому перетворилися на розрахунково-касові центри. А, загалом, виконувати основну функцію – кредитувати реальний сектор економіки, населення - вони не в змозі. І криза це явно показала», - зазначив експерт. Він висловив думку, що держава повинна буде виробити стратегію і створити умови для злиття і поглинань, щоб це у жодному разі не позначилося на населенні. «Але це технічне питання. А об`єктивно цей процес має відбутися найближчого року, тому що без цього не зможе розвиватися реальний сектор економіки», - вважає А.ГІРШФЕЛЬД.

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ також не виключає нової хвилі злиття і поглинань фінустанов. «У будь-якому разі, відбуватимуться зміни, обов`язково. Тому що на сьогодні настільки незрозуміла і непрозора політика Нацбанку, що ми звідкись «зліва» дізнаємося, що є якийсь список з 10 банків, які вже сьогодні для Нацбанку є ситуацією готового банкрутства, а це дуже серйозна ситуація. Тому як шлях відступу таке ось об`єднання – це реально», – зазначила О.КУЖЕЛЬ. Вона навела приклад з банком «Надра». За словами О.КУЖЕЛЬ, вона одержує дуже багато телеграм від бізнесменів, «що вони, наприклад, здійснили проплати податків, кошти знято у них з рахунків – а гроші нікуди не дійшли». «Банк не входить в управління уряду, і нам навіть поскаржитися і звернутися нікуди. Але якісь переміщення будуть. Те саме буде з кредитними спілками, те саме буде зі страховими компаніями. Це буде, напевно, не поглинання, це буде добровільне злиття для виживання», - вважає О.КУЖЕЛЬ.

Голова наглядової ради НАСК «Оранта» Олег СПІЛКА вважає, що злиття і поглинання фінансово-кредитних установ відбуватимуться в нашій країні з двох причин. «З одного боку - криза не закінчилася. І тут, на мій погляд, буде злиття і поглинання. Тому що у момент кризи відбувається найбурхливіший розвиток М&А. А друге – це президентські вибори. Природно, після президентських виборів буде так званий перерозподіл власності», - сказав О.СПІЛКА