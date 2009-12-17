Міжбанк: долар і далі нижче 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9725/7,9855, на 12:00 ціни знизилися до 7,9720/7,9770. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках – 7,9715/7,9770 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9700.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2618/0,2622, а на 12:00 ціни впали до 0,2590/0,2597. На момент закриття ціни досягли рівня - 0,2583/0,2589. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 30,8100 (+0,5400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4410/1,4412, а на 15:10 впали до 1,4344/1,4346. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4880/11,5095, на 12:00 ціни пішли вниз 11,4420/11,4575. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,4335/11,4510.