Валютні кредити заборонені, навіть карткові. Та усі «не можна» можна обійти

Ще однин захід, покликаний допомогти у боротьбі з фінансовою кризою, розтлумачив Нацбанк – законодавством заборонена видача валютних кредитів фізособам, які не займаються підприємницькою діяльністю, навіть з використанням кредитних карток. Ця норма виписана у пункті 6 Закону «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» (№ 15533-VI, вступив у дію з 24 листопада 2009 року).

НБУ видав постанову, у якій роз`яснив банкам, як слід «поводитися». Так, з 24 листопада 2009 року по 1 січня 2011 року забороняється видавати валютні кредити фізичним особам, за винятком, коли позика надається на лікування чи освіту. У решті випадків діють гривневі кредити. Правда, валютних кредитів, які були видані до 24 листопада 2009 року, зміни не стосуються. Але їх погашення може здійснюватися тільки у безготівковій формі.

На практиці це означає, що тепер ви зобов`язані спочатку перерахувати готівкову валюту на свій безготівковий валютний рахунок, а вже потім з нього погашати кредит. Якщо ж ви при погашенні валютного кредиту користуєтеся послугами спецаукціонів НБУ, то у такому разі вносите на свій рахунок спочатку гривню, яка потім конвертується у безготівкову валюту. Істотно ця норма не вплинула на функціонування старих валютних кредитів, можуть хіба трохи подорожчати витрати фізосіб при погашенні позики.

Але не ця норма викликала занепокоєння українців. Їх схвилювала заборона на валютне кредитування відносно власників платіжних карт, за якими здійснюються кредитні лінії овернайт. Згідно з українським законодавством, отримання валютного кредиту за допомогою кредитної картки навіть на декілька днів прирівнюється до валютного кредитування. НБУ роз`яснив, що тепер на період з 24 листопада 2009 по 1 січня 2011 року власники мультивалютних кредитних карт не мають права скористатися своєю кредитною лінією овернайт. При цьому необов`язково міняти платіжну картку. Нею і далі можна користуватися для зняття готівкової валюти чи для розрахунків за кордоном, але тільки у рамках внесеної суми валюти на картку.

Сказати, що ця заборона істотно ускладнить життя рядових українців, не можна. Кредити за платіжною карткою завжди були дуже дорогими, до нововведення середня ставка за доларовими кредитами складала 20-22% річних. В основному. такого роду позиками користувалася «гламурна» молодь і помічники народних депутатів. У основній масі утримувачів мультивалютних платіжних карток частка активних користувачів кредитами овернайт не перевищує 1% всіх емітованих платіжних карток.

Описане «не можна», як і будь-яке інше, звичайно, прагнутимуть обійти – заборонений плід завжди солодший. Найпростіший спосіб – одержати за мультивалютною платіжною карткою гривневий кредит овернайт і тут же конвертувати його у валюту, яку потім зняти через банкомат або розрахуватися у торговій мережі. Технічно ця операція нескладна і доступна у реалізації. Проблема тільки у вартості такого роду кредитів. Ставки за гривневими кредитами за платіжними картами можуть сягати 60-70%, але, як правило, знаходяться на рівні 40% річних. З урахуванням витрат на конвертацію гривні у валюту вартість такої позики виростить ще, як мінімум, на 2-3%. Отже, ця операція може бути корисна тільки тим, хто дуже багато програв у казино Монте-Карло...

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)