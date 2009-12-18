ВР відмовилась направити президентові запит щодо звільнення Стельмаха

Верховна Рада України відмовилась направити Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ запит щодо звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення відповідного запиту народного депутата від фракції НУ-НС Юрія КАРМАЗІНА проголосували лише 135 народних депутатів із 417, зареєстрованих у сесійній залі.

Ю.КАРМАЗІН вважає, що глава держави, який несе особисту відповідальність за збитки, завдані громадянам та банківській системі України, має подати до ВР подання щодо звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ у зв’язку з закінченням ним строку повноважень.

Водночас, оголошений запит Ю.КАРМАЗІНА депутати направили голові ВР Володимиру ЛИТВИНУ, прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ щодо необхідності «спонукання Президента України В.ЮЩЕНКА припинити зловживання своїми конституційними обов’язками відносно неподання щодо звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ».

Як повідомляв УНІАН, п’ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня. Водночас голова групи радників НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ заявив, що В.СТЕЛЬМАХ не збирається писати заяву про відставку, а передати повноваження, згідно із законом, він може тільки призначеному Верховною Радою за поданням Президента голові, та й то тільки після того як буде проголосована відставка самого нинішнього керівника НБУ.