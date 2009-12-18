Середній курс купівлі-продажу долара в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту, в середньому, по 7,95 грн./дол., продають – по 8,00 грн./дол., курс не змінився порівняно з 17 грудня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,98 грн./дол., з продажу – в межах 7,99-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,7%, порівняно з 17 грудня, і сьогодні становить 11,38 грн./євро, продажу – на 0,6% – до 11,60 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,48 грн./євро, з продажу – в межах 11,50-11,68 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 17 грудня, знизився на 0,8%, і становить, у середньому, 0,2535 грн./рубль, продажу – на 0,6% - до 0,2652 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,93-7,98 грн./дол., з продажу – в межах 7,99-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,8%, порівняно з 17 грудня, і сьогодні становить 11,38 грн./євро, продажу – на 0,7% - до 11,58 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,45 грн./євро, з продажу – в межах 11,50-11,65 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 17 грудня, знизився на 1%, і сьогодні становить 0,2518 грн./рубль, продажу – на 0,2% – до 0,2668 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2636-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,93/8,01 грн., євро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2100/0,2670 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,04 грн., євро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,93/8,00 грн., євро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2500/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 18 грудня, становить: гривні до долара США – 7,97, до євро – 11,431371, до російського рубля – 0,26183.