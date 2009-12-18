Тимошенко і Путін поговорили по телефону

Про торгово-економічні відносини

Вчора відбулася телефонна розмова голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ. «У ході розмови обговорювалися поточні моменти торгово-економічних відносин Росії та України», - йдеться в повідомленні. Розмова відбулася за ініціативи української сторони, зазначили в прес-службі.

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