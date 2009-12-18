Тимошенко і Путін поговорили по телефону
12:40, 18 грудня 2009Фінанси
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Про торгово-економічні відносини
Вчора відбулася телефонна розмова голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ.
«У ході розмови обговорювалися поточні моменти торгово-економічних відносин Росії та України», - йдеться в повідомленні.
Розмова відбулася за ініціативи української сторони, зазначили в прес-службі.
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