Митники змусили підприємства доплатити 1,06 млн. грн. податків

За результатами пост-аудит-контролю надходження митних платежів до державного бюджету цього року становили 1 млрд. 62,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

«Для України митний пост-аудит, запроваджений на виконання Кіотської конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, є новою і найперспективнішою формою митного контролю, хоча він є основною складовою митного законодавства європейських країн», - відзначили у прес-службі Держмитслужби. Його суть полягає у зменшенні обсягів митного контролю на кордоні і перенесенні всіх перевірок на етап «після випуску товарів». Таким чином, митний контроль переводиться у сферу відповідальності учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Під час перевірок здійснюється митний контроль за вже оформленими товарами, зокрема, перевіряються відповідність комерційної та іншої документації, яка надавалася до митного оформлення, результати господарської діяльності відповідних платників податків.

Якщо в 2008 р. до складу митної вартості платниками податків було задекларовано роялті і ліцензійних платежів на суму 250,8 тис. грн., то поточного (станом на 19 листопада 2009 р.) цей показник становив 67,5 млн. грн., тобто у 270 разів більше.

«У результаті суб`єкти ЗЕД розпочали самостійно платити те, що вони не доплатили за 3 попередні роки податки з урахуванням роялті і ліцензійних платежів. Це свого роду є унікальним для України явищем, враховуючи загальний рівень податкової культури», - відзначають в Держмитслужбі.