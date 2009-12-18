НБУ не змінив список цінних паперів під рефінансування

Національний банк України (НБУ) залишив без змін список цінних паперів, які він прийматиме в забезпечення під рефінансування в першому кварталі 2010 року.

Про це йдеться в телеграмі №14-011/5953-23541, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, Нацбанк може розглядати як прийняте забезпечення під кредити рефінансування державні облігації України, депозитні сертифікати Нацбанку, облігації Державної іпотечної установи, облігації муніципальних запозичень і облігації підприємств, враховані банком векселі суб`єктів господарювання, а також банківські векселі, авальовані іншим банком.

Тендери щодо підтримки короткострокової ліквідності проводитимуться по середах, середньострокової – в останню середу місяця.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, обсяги рефінансування комерційних банків у листопаді ц.р. становили 1,2 млрд. грн., із початку 2009 року – 61,4 млрд. грн.