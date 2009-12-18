Результати цільового аукціону НБУ 18 грудня

Національний банк України 18 грудня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 80 тис. євро за курсом 11,5 грн./євро наступним 7 банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" (м.Київ), АКІБ "УКРСИББАНК", АТ "ЕРСТЕ БАНК", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" (м. Київ), ВАТ ВІЕЙБІ БАНК (м.Київ), ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".