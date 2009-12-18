Фонд гарантування вкладів перевів 5 банків у "тимчасові"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб перевів 5 банків із категорії учасників у категорію тимчасових учасників. Про це сказано у повідомленні фонду, розміщеному на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, 15 грудня внесені наступні зміни у реєстр учасників (тимчасових учасників): з категорії учасників у категорію тимчасових учасників переведені ТзОВ «Діалогбанк» (м. Дніпропетровськ), ВАТ "Інноваційно-промисловий банк" (м. Харків), ВАТ "Банк Столиця" (м. Київ), ТзОВ КБ "Українська фінансова група" (м. Київ), Харківський акціонерний комерційний земельний банк (м. Харків).

Крім того, було відновлено членство тимчасового учасника ПАТ "КБ "Володимирський" (м. Суми) у статусі учасника фонду.

Тимчасовий учасник фонду АБ "Банк регіонального розвитку" виключений з реєстру учасників (тимчасових учасників) фонду у зв`язку з ліквідацією банку.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року, і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Із листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

За листопад розмір Фонду гарантування влкдів фізичних осіб збільшився на 43 млн. грн. і, станом на 1 грудня ц.р., фондом було акумульовано 4,226 млрд. грн.