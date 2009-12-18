НБУ відзначає позитивне сальдо надходжень валюти

За оперативними даними, в грудні зберігається тенденція двох попередніх місяців із перевищення валютних надходжень на користь українських резидентів – позитивне сальдо надходжень удвічі перевищило обсяги за аналогічний період у листопаді.

Про це сказано в повідомленні Національного банку України, розміщеному на його офіційному порталі.

Це сприяло подальшому врівноваженню валютного ринку. В цих умовах НБУ отримав можливість активізувати купівлю іноземної валюти на міжбанківському ринку, що сприяло збільшенню міжнародних резервів.

Водночас, Нацбанк продовжував проведення цільових аукціонів для задоволення потреб клієнтів банків-фізосіб для погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку грудня було проведено шість таких аукціонів, на яких було продано 30,1 млн. дол. США, 0,2 млн. євро і 1,2 млн. швейцарських франків.

З початку місяця гривня демонструвала позитивну динаміку щодо долара США як на міжбанківському, так і готівковому ринку. За цей період вона зміцнилася за міжбанківськими операціями на 0,24% - до 7,969 грн./дол., а за операціями банків із продажу готівкових доларів США – на 0,38%, до 8,0214 грн./дол.

Це сприяло ревальвації гривні щодо основних іноземних валют: до долара США – на 0,14% (до 7,97 грн./дол. США), до євро – майже на 4%, до 11,4314 грн./євро, а до російського рубля – на 2,17%, до 2,6183 грн./10 рублів.