Результати цільового аукціону НБУ 18 грудня

Національний банк України 18 грудня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано 80 тис. євро наступним банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКІБ "УКРСИББАНК", АТ "ЕРСТЕ БАНК", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" Київ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Усім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні євро продавались за курсом 11.50 грн. за 1 євро.