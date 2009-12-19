Клієнти банку "Надра" зможуть швидше отримати доступ до вкладів

Клієнти банку "Надра" зможуть швидше отримати доступ до своїх вкладів.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

За його словами, оціночна сума коштів фізичних осіб, котрі знаходяться в банку "Надра", становить 7,4 млрд. грн. Аналітик прогнозує, що ці депозити будуть покриті за рахунок активів банку і внутрішніх державних облігацій.

Як зазначив Я.СТЕЦИК, банк "Надра" - великий системний банк, вкладниками якого є близько 600 тис. фізичних осіб, тому новина про переведення їх вкладів у «Родовід Банк» також має підвищити довіру до банківської системи в цілому. Однак доля самого банку "Надра" після передачі вкладів фізичних осіб у даний час залишається невизначеною, вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, банк «Надра» не буде націоналізовано, а кошти його вкладників будуть переведені в «Родовід Банк».

Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час зустрічі з вкладниками «Родовід Банку».