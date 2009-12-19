Потрібні окремі держоргани для боротьби з корупцією

В Україні необхідно створити незалежний від уряду антикорупційний орган, а також генінспекцію з аудиту декларування доходів.

Про це в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня" (№ 50 (778) від 19 - 25 грудня 2009 року) заявив начальник головного управління Державної служби України Тимофій МОТРЕНКО.

«Буде ще краще, якщо нарешті з’явиться якийсь окремий антикорупційний орган, про який стільки років говорять політики. Потрібен дуже серйозний і дуже сильний орган. До того ж він не повинен бути на базі Кабміну, СП чи якогось профільного міністерства. Це повинна бути абсолютно нова структура, підзвітна парламенту. Керівництво якої призначається на 5-7 років. Парламентом!», - сказав він.

Крім того, начальник головного управління держслужби пропонує створити спеціальний орган і для професійного аудиту декларацій про доходи, що надаються керівництвом країни і держслужбовцями.

«Сьогодні ми часто бачимо, як у пресі публікуються декларації відомих політиків, і народ починає активно рахувати. І ніяк не може звести дебет із кредитом. Але це аматорство й інсинуації. Займатися ж аудитом декларацій повинен спеціальний орган, - зазначив Т.МОТРЕНКО. - Генеральна інспекція з питань аудиту декларування доходів, наприклад. Тоді це серйозно. Такий генеральний інспектор у Європі має надзвичайно високий статус. Раз на два роки він проводить арифметичний і логічний аудит декларації президента, депутатів»