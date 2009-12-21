Долар на міжбанку продовжує дешевшати

На міжбанку торги доларом відкрилися зниженням котирувань – Київ. 21 грудня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжується, – 7,9695/7,9815 грн./дол., ціни на російську валюту становили 0,2606/0,2610 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли донизу – 11,4025/11,4225 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4316/1,4318 долл./євро (п`ятниця - 1,4390/1,4392 долл./євро).

У п`ятницю, 18 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,97 грн./дол., а також вийшов на ринок з продажем на аукціоні по валютній парі EUR/UAH з ціною відсікання 11,50 грн./євро.