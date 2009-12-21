Уряд наполягає на прийнятті закону про відмивання "брудних" грошей

Уряд наполягає на необхідності подолання Верховною Радою вето Президента на зміни до закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

Він зазначив, що в разі неподолання вето Президента до 31 грудня 2009 року «є досить високий ризик включення України до «чорного списку» країн, які не борються з доходами, одержаними злочинним шляхом».

За словами П.КРУПКА, в такій ситуації буде завдано шкоди міжнародному іміджу України, а також «будуть потерпати усі підприємці, незалежно від партійної приналежності, тих чи інших симпатій».

«Уряд сподівається, що народні депутати України подолають вето Президента», - наголосив П.КРУПКО.

В той же час Представник Президента України у Верховній Раді Ігор ПОПОВ наголосив на необхідності врахування пропозицій Президента до даного закону.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Президент України повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», для повторного розгляду Верховною Радою.

В.ЮЩЕНКО у своїх зауваженнях, зокрема, зазначає, що нова редакція закону “не пропонує принципово нових методів та механізмів боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а лише наділяє Державний комітет фінансового моніторингу України невиправдано великими повноваженнями щодо збору та зосередження в межах одного органу необмеженого обсягу фінансової інформації, причому ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю та протидії фінансуванню тероризму”.

Президент переконаний, що даний закон порушує конституційні права та законні інтереси громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.