НБУ просить вчасно звітувати у «Реєстр позичальників»

Національний банк України просить банки вчасно надавати інформацію в Єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників» (ЄІС «Реєстр позичальників»).

Про це йдеться у телеграмі НБУ, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«У зв`язку з тим, що відсутність актуальної інформації щодо проблемних позичальників навіть по одному банку погіршує рівень безпеки банківських операцій і призводить до зростання рівня кредитного ризику в цілому по банківській системі, банку необхідно вжити термінових заходів для виправлення ситуації і оновлення інформації в ЄІС «Реєстр позичальників», - наголошується у телеграмі.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", НБУ за участю банків створив єдину інформаційну систему обліку позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банками (ЄІС "Реєстр позичальників"). На сьогоднішній уклали договори про участь у системі 138 банків, сумарні активи яких становлять близько 78% від активів банківської системи України.