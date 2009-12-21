Україна може вийти на докризовий рівень за обсягом інвестицій

За умови затвердження списку стратегічних проектів, створення біржі інвестпроектів, активної інформаційної кампанії Україна може вийти на докризовий рівень за обсягом залучення інвестицій вже у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час прес-конференції висловив голова Національного агентства України з іноземних інвестицій і розвитку Сергій ТАРАН.

«Це абсолютно реальне завдання… Я думаю, що на докризовий рівень (залучення інвестицій – УНІАН) ми зможемо вийти наступного року. Може йтися про суму від 10 млрд. доларів», - підкреслив він.

С.ТАРАН також зазначив, що це поки що умовна цифра, оскільки інвестиційні пропозиції, які на сьогодні розроблені, вимагають доопрацювання у плані цифр.

Він також повідомив, що агентство розробило 10 стратегічних інвестиційних проектів, які будуть подані на розгляд уряду для затвердження і подальшої роботи над ними. Передбачено, що на базі цих стратегічних проектів і 40 інших галузевих і регіональних інвестпроектів буде сформований портфель для цільового пошуку іноземних інвесторів.

Довідка УНІАН. Національне агентство України з іноземних інвестиції і розвитку, створене в січні 2009 р. у рамках антикризових заходів уряду, є центральним органом виконавчої влади і підпорядковане безпосередньо Кабінету міністрів. Має спеціальний статус як єдина контактна точка для всіх іноземних інвесторів.