Виплата грошей «Укрпромбанку» проходить у звичному режимі

Виплата грошей вкладникам «Укрпромбанку» проводиться у звичному режимі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Родовід Банку».

Відповідаючи на запитання кореспондента агентства щодо ситуації з проведенням виплат вкладникам «Укрпромбанку» у зв`язку із введенням у «Родовід Банку» з 15 грудня ц.р. повного мораторію на задоволення вимог кредиторів, у прес-службі сказали: «Виплата вкладів вкладникам «Укрпромбанку» проводиться у звичному режимі. Мораторій на вклади вкладників «Укрпромбанку» не поширюється».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою від 15 грудня 2009 року №743 «Про продовження мораторію на задоволення вимог кредиторів ПАТ «Родовід Банк» продовжив мораторій шляхом введення повного мораторію на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 16 грудня 2009 року по 15 березня 2010 року».

Нагадаємо, Нацбанк з 16 березня ц.р. запровадив у ПАТ «Родовід Банк» тимчасову адміністрацію терміном на один рік. Мораторій на задоволення вимог кредиторів був запроваджений на шість місяців – з 16 березня по 15 вересня 2009 року. Пізніше Національний банк України продовжив мораторій на задоволення вимог кредиторів ПАТ «Родовід Банк» до 16 жовтня 2009 року.

Після закінчення цього терміну правління Нацбанку продовжило мораторій в банку ще на два місяці – з 16 жовтня по 15 грудня 2009 року, окрім зобов`язань банку за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов`язаннями щодо переказу коштів в межах лімітів, встановлених тимчасовим адміністратором банку та узгоджених з НБУ.

У листопаді 2009 року за розпорядженням уряду розпочався процес передачі частини активів проблемного "Укрпромбанку" (мережа і частина кредитного портфеля) і пасивів (вклади фізосіб) у державний "Родовід Банк". Останній уже розпочав процес виплати вкладникам "Укрпромбанку" і за станом на сьогодні вже повернено майже 1 млрд. грн. таких вкладів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році. Статутний капітал банку влітку 2009 року був збільшений у 6,5 рази – до 2,809 млрд. грн. за рахунок докапіталізації за участю держави. За її результатами Міністерство фінансів України стало власником 99,9721% акцій "Родовід Банку".

У грудні ц.р. за рахунок коштів уряду статутний капітал банку збільшено ще на 5,6 млрд. грн. – до 8,4 млрд. грн. для виплати фізособам-вкладникам «Укрпромбанку».