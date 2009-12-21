Міжбанк: долар продовжує дешевшати

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9695/7,9815 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9685/7,9730 грн./дол. До закриття торгів цінові показники встановилися на рівні 7,9670/7,9700 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,97 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2606/0,2610 грн./рубль, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2598/0,2603 грн./рубль. До закриття ціни піднялися – 0,2604/0,2608 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль упав і становив 30,50 рублів за долар (-0,12).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4316/1,4318 дол./євро, а до 15:10 зросли до 1,4366/1,4368 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4025/11,4225 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,3885/11,4045 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні зросли до 11,4260/11,4385 грн./євро.