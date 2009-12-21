FATF може повторно включити України до «чорного списку»

FATF у лютому 2010 року може ухвалити рішення про повторне включення України до «чорного списку».

Про це йдеться в повідомленні Державного комітету фінансового моніторингу, оприлюдненому на сайті уряду.

«Незважаючи на 7-річну активну роботу уряду України й парламенту та довгоочікуване ухвалення 393 народними депутатами Верховної Ради України нового базового закону в листопаді ц.р., Україну включено в число 25 країн, які мають реальний шанс опинитися поза рамками цивілізованого фінансового світу й відчути на собі весь вантаж санкцій, які застосовуватимуться країнами світу на виконання вимог FATF», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що 21-22 січня 2010 року контрольна група FATF із питань міжнародної співпраці розгляне підсумкові звіти по певних країнах і остаточно визначить перелік високо-ризикових юрисдикцій, який буде передано на затвердження пленарного засідання FATF, проведення якого заплановано на 15-19 лютого 2010 року.

За інформацією Держфінмоніторингу, в грудні урядова делегація України взяла участь у пленарному засіданні Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (MONEYVAL) і засіданні Регіональної контрольної групи FATF для Європи/Євразії.

«... Основна претензія експертів FATF - те, що Україна є однією з небагатьох країн, які не здатні імплементувати в національне законодавство положення 40+9 Рекомендацій FATF, а недосконалість діючих норм негативно впливає на рейтинги України, які визначаються Комітетом MONEYVAL і FATF», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Президент України повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом», для повторного розгляду Верховною Радою.

Голова Державного комітету фінансового моніторингу України Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ у своїй заяві вказав на те, що вето Президента на вищезгаданий закон матиме негативні наслідки для України.