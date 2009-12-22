Тимошенко звинувачують в ухиленні від сплати податків

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів ухилення прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО від сплати податків.

Як повідомляється на сайті парламенту, автор документа – народний депутат від Партії регіонів Володимир МАКЕЄНКО.

Проектом постанови передбачається створення відповідної ТСК у складі 9 народних депутатів України.

На думку суб`єкта цієї ініціативи, прийняття проекту постанови дозволить провести повне і всебічне розслідування питання, що становить великий суспільний інтерес.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Центральна виборча комісія оприлюднила декларацію про доходи кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

Згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, глава уряду у 2008 році мала єдине джерело доходу – заробітну плату (386 тис. 170,42 грн.). Згідно з декларацією, у прем`єр-міністра немає ні квартири, ні будинка.

Разом з тим, родина кандидата у президенти у 2008 році отримала доходу 2 млн. 800 тис. 393,32 грн. З цієї суми 2 млн. 797 тис. 893,32 грн. – доход від підприємництва. У власності родини також квартира (52,1 кв. м), автомобіль Toyota Prado та відзначені у декларації приміткою “інші приміщення” площею 255,1 кв. м.