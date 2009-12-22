Міжбанк: зниження доларового курсу триває

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань - 7,9670/7,9760 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2616/0,2620 грн./дол., котирування з євро-гривні підвищилися – 11,4165/11,4320 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на колишньому рівні – 1,4310/1,4312 дол./євро (понеділок - 1,4316/1,4318 дол./євро).

У понеділок, 21 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,97 грн./дол.