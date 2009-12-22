Експерт: НБУ продовжує стримувати гривню

Курс гривні до долара в понеділок, 21 грудня, не практично зазнав істотних змін.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, «український валютний ринок розпочав новий тиждень своєю звичайною для останнього часу схемою поведінки». Національний банк здійснив чергову інтервенцію, купуючи долари за курсом 7,97 грн./дол., зазначив економіст.

Як вважає А. БЛІНОВ, «ринок протягом учорашньої торговельної сесії був пасивно налаштований на ревальвацію, але НБУ не дав гривні зміцнитися». У результаті спред обмінного курсу скоротився до наднизького рівня 0,003 грн./дол. вперше за друге півріччя 2009 року, підкреслив економіст.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 21 грудня, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9695/7,9815 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9685/7,9730 грн./дол.

До закриття торгів цінові показники встановилися на рівні 7,9670/7,9700 грн./дол.