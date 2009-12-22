«Укргазбанк» закрив свої 83 підрозділи

ПАТ АБ «Укргазбанк» скоротило свою регіональну мережу з 360 до 277 структурних підрозділів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова правління «Укргазбанку» Олександр МОРОЗОВ.

«Наша мережа мала більш як 360 відділень. Зараз вона оптимізована до 277 відділень», – сказав він. При цьому О.МОРОЗОВ зазначив, що наступного року банк не має наміру активно збільшувати свою мережу, а відкриватися відділення будуть «як виняток» для зручності обслуговування окремих клієнтів.

Також голова правління банку повідомив, що Національний банк України вже дозволив «Укргазбанку» проводити кредитні операції. За його словами, зараз готуються кредитні проекти з ДК «Укргазвидобування» і ДК «Укртрансгаз», двома залізницями і «Енергоатомом». Проте він не уточнив суми і деталі цих проектів.

Довідка УНІАН. ПАТ АБ «Укргазбанк» (Київ) створене в 1993 році й сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня ц.р. активи банку становили 12,941 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 9,283 млрд. грн., зобов`язання – 10,169 млрд. грн.

Статутний капітал банку за січень-вересень ц.р. збільшився за рахунок докапіталізації за участю держави більш як у 5 разів – до 3,8 млрд. грн., власний капітал – майже в 2 рази – до 2,772 млрд. грн.

За 9 місяців ц.р. «Укргазбанк» одержав збиток 1,8 млрд. грн. проти 128 млн. грн. прибутку в січні-вересні 2008 року.

У першому півріччі ц.р. збиток банку становив 76,419 млн. грн., прибуток за 2008 рік був на рівні 204 млн. грн.

За результатами докапіталізації «Укргазбанку» за участю держави з 16 липня 2009 року Міністерство фінансів України стало власником 81,5789% акцій банку.