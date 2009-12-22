Євросоюз може надати Україні фінансову допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Києві заявив президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК.

«В рамках наших взаємних відносин існує можливість надання мікрофінансової допомоги з боку ЄС», - сказав Є.БУЗЕК. За його словами, це питання може вирішити саме Європарламент.