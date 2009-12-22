Євросоюз може надати Україні фінансову допомогу
14:42, 22 грудня 2009Фінанси
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Президент Європарламенту
Євросоюз може надати Україні фінансову допомогу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Києві заявив президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК.
«В рамках наших взаємних відносин існує можливість надання мікрофінансової допомоги з боку ЄС», - сказав Є.БУЗЕК. За його словами, це питання може вирішити саме Європарламент.
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