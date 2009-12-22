Загальна сума муніципальних боргових зобов'язань становитиме 170 млн. грн.

Загальна сума муніципальних боргових зобов`язань, які необхідно буде погасити в 2010 р., становитиме 170 млн. грн. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Станіслав ДУБКО.

У зв`язку з цим він зазначив, що впродовж 2009 р. спостерігалося погіршення динаміки надходжень дохідної частини бюджету українських міст. Так, якщо за період 2005-2008 рр. середньорічний приріст обсягів дохідної частини міських бюджетів становив близько 35%, то в першому півріччі 2009 р. доходи скоротилися в середньому на 3-10% до відповідного періоду минулого року.

С.ДУБКО також додав, що в 2010 р. не очікується зростання попиту на комунальне майно і землю несільськогосподарського призначення, що обмежуватиме дохідну базу місцевих бюджетів.

За його словами, необхідна до погашення заборгованість, швидше за все, погашатиметься муніципалітетами за рахунок рефінансування через розміщення додаткових випусків боргових цінних паперів.

С.ДУБКО також зазначив, що залучення позикових коштів, у цілому, може дозволити багатьом муніципалітетам продовжити фінансування програм розвитку, згорнутих останнім часом. Водночас, за словами гендиректора «Кредит-Рейтингу», сьогодні основними перешкодами для залучення інвесторів і отримання позикових коштів є низька прозорість українських міст.

За його словами, більш активне використання кредитних рейтингів дасть містам можливість залучити інвестиції на розвиток міської інфраструктури. За інформацією С.ДУБКА, сьогодні лише 19 органів місцевого самоврядування мають кредитний рейтинг. «Високий рівень кредитного рейтингу збільшує шанси залучити ресурси за більш низькою ставкою, але позитивним є вже сам факт наявності у міста кредитного рейтингу, незалежно від його рівня, оскільки це свідчить про інформаційну відвертість органу місцевого самоврядування», - додав він.

Довідка УНІАН. Агентство «Кредит-Рейтинг» - перше в Україні (з 2001 р.) спеціалізоване рейтингове агентство, що надає послуги в галузі незалежної оцінки кредитоспроможності суб`єктів запозичень з присвоєнням кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою.