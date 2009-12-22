НБУ вивів тимчасову адміністрацію з банку «Національний кредит»

Національний банк України учора, 21 грудня, вивів тимчасову адміністрацію з банку «Національний кредит».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила інвестор і власник банку Олена КОЛОС.

Окрім того, як повідомив голова правління банку Павло ПАЩЕНКО, на сьогодні вже сформовано Наглядову раду і Правління банку. У складі Наглядової ради на сьогодні 6 членів, голова Наглядової ради – Андрій ЛАВРЕЙ.

Правління банку на сьогодні складається з трьох членів – голова Правління П.ПАЩЕНКО, заступники – Тетяна ГЕЙКО і Людмила ОНІЩУК. Крім того, зараз у НБУ узгоджується член Правління з фінмоніторингу – Сергій ГОЛУБЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2008 р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в АКБ "Національний кредит" (м. Київ).

31 серпня 2009 під час операції з викупу акцій додаткової емісії банк «Національний кредит» оголосив інвестора – Андрій ОНІСТРАТ, який раніше керував київським обласним філіалом АКБ «Укрсоцбанк». НБУ надав інвестору дозвіл на придбання участі в ПАТ «Банк Національний кредит» у розмірі 28 млн. грн. А.ОНІСТРАТ викупив 112 тис. штук простих іменних акцій номіналом 250 грн. на загальну суму 28 млн. грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Національний кредит» створено у 1996 році, на сьогодні входить до групи невеликих банків.

А.ОНІСТРАТ на сьогодні володіє 94% акцій банку.