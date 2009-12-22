Міжбанк закрився зниженням долара і євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 7,9670/7,9760 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9665/7,9715 грн./дол. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 7,9650/7,9700 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

У 14:00 Національний банк України оголосив про покупку долара за курсом 7,97 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируванням 0,2616/0,2620 грн./рубль, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2611/0,2614 грн./рубль. До закриття ціни концентрувалися в діапазоні 0,2612/0,2614 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль піднявся і склав 30,55 рублів за долар (+0,05).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4270/1,4330 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативним котируванням 11,4165/11,4320 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,4095/11,4190 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму – 11,3840/11,3960 грн./євро.