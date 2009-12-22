Кабмін завтра планує розглянути питання щодо банку «Надра»
Інформує джерело
Кабінет міністрів України на завтрашньому засіданні планує розглянути питання банку «Надра».
Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.
Як повідомляв УНІАН, банк «Надра» 24 листопада п.р. домовився з кредиторами і підписав відповідні документи про умови реструктуризації єврооблігацій на суму 175 млн. дол. У результаті переговорів банку з ключовими утримувачами єврооблігацій було досягнуто домовленості про умови і терміни проведення реструктуризації.
Загальний обсяг зовнішніх зобов`язань банку «Надра» становить близько 830 млн. грн.
12 грудня під час зустрічі з вкладниками «Родовід Банку» прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що банк «Надра» не буде націоналізовано, а кошти його вкладників буде переказано до «Родовід Банку».
Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність у жовтні 1993 року.
Активи банку на 1 жовтня 2009 року становили 25,893 млрд. грн., зобов`язання – 25,392 млрд. грн., власний капітал – 500,571 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.
За підсумками 9 міс. 2009 року «Надра Банк» одержав збитки у розмірі 1,34 млрд. грн.
Найбільшими акціонерами банку «Надра» станом на 1 липня 2009 року були компанії «Novartik Trading Limited» (60,9967%) і «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).
У банку «Надра» з 10 лютого 2009 року введено тимчасову адміністрацію.