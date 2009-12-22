Ульянченко: Держбюджет-2010 не буде прийнятий до виборів

Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО прогнозує, що державний бюджет на 2010 рік не буде прийнятий до виборів глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це вона сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам чернігівських, черкаських та хмельницьких ЗМІ.

«Бюджету на 2010 рік, найімовірніше, не буде ще до кінця виборів, бо уряд у першу чергу не зацікавлений у цьому», - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона пояснила, що прем’єр-міністр зацікавлена в ручному керуванні бюджетними коштами, а саме це й відбуватиметься у разі відсутності бюджету.

«Крім того, - додала В.УЛЬЯНЧЕНКО, - щоб ухвалити новий бюджет, потрібно спочатку відзвітувати про виконання попереднього, а тут уряду похвалитися нічим».

Глава Секретаріату зазначає, що нічого не заважає прийняти держбюджет, адже у прем’єр-міністра є правляча коаліція та бюджетний комітет.

Говорячи про стан виконання бюджету-2009, В.УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що жодна бюджетна програма не виконана в повному обсязі, що уряд своїми діями збільшив державний борг України до 280 млрд. грн., і це матиме катастрофічні наслідки для країни та економіки.

Крім того, вона повідомила, що Держказначейство не оплачує рахунки місцевих бюджетів.

«Тобто фактично місцеві бюджети сьогодні дотують уряд», - наголосила глава Секретаріату Президента.

Підсумовуючи, В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила: «Бюджет-2009 – це величезна помилка. Це бюджет непрофесійної команди, бюджет - каса однієї політичної сили».