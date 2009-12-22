Ульянченко: Держбюджет-2010 не буде прийнятий до виборів
Прем"єр не зацікавлена
Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО прогнозує, що державний бюджет на 2010 рік не буде прийнятий до виборів глави держави.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це вона сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам чернігівських, черкаських та хмельницьких ЗМІ.
«Бюджету на 2010 рік, найімовірніше, не буде ще до кінця виборів, бо уряд у першу чергу не зацікавлений у цьому», - заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.
Вона пояснила, що прем’єр-міністр зацікавлена в ручному керуванні бюджетними коштами, а саме це й відбуватиметься у разі відсутності бюджету.
«Крім того, - додала В.УЛЬЯНЧЕНКО, - щоб ухвалити новий бюджет, потрібно спочатку відзвітувати про виконання попереднього, а тут уряду похвалитися нічим».
Глава Секретаріату зазначає, що нічого не заважає прийняти держбюджет, адже у прем’єр-міністра є правляча коаліція та бюджетний комітет.
Говорячи про стан виконання бюджету-2009, В.УЛЬЯНЧЕНКО наголосила, що жодна бюджетна програма не виконана в повному обсязі, що уряд своїми діями збільшив державний борг України до 280 млрд. грн., і це матиме катастрофічні наслідки для країни та економіки.
Крім того, вона повідомила, що Держказначейство не оплачує рахунки місцевих бюджетів.
«Тобто фактично місцеві бюджети сьогодні дотують уряд», - наголосила глава Секретаріату Президента.
Підсумовуючи, В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила: «Бюджет-2009 – це величезна помилка. Це бюджет непрофесійної команди, бюджет - каса однієї політичної сили».