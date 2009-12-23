НБУ хоче розрахуватися з фізособами в «Родовід Банку»

Причиною продовження мораторію на задоволення вимог кредиторів «Родовід Банку» був намір виконати зобов`язання в першу чергу перед фізичними особами.

Таку точку зору в коментарі УНІАН висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Ярослав СТЕЦИК.

На його думку, даний мораторій НБУ не повинен змінити правила виконання зобов`язань «Родовід Банком», які діють у даний час. Він також не повинен вплинути на виплату депозитів фізичних осіб, розміщених у банку, вважає аналітик.

Я.СТЕЦИК вважає, що «Родовід Банк» виконає всі свої зобов`язання перед фізособами і не порушить графік виплат депозитів, установлений раніше.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою від 15 грудня 2009 року № 743 «Про продовження мораторію на задоволення вимог кредиторів ПАО «Родовід Банк» продовжив мораторій шляхом введення повного мораторію на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці - з 16 грудня 2009 року по 15 березня 2010 року».