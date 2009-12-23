Сьогодні Кабмін вирішить долю банку «Надра»

На своєму сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України має намір ухвалити рішення про переведення рахунків вкладників банку «Надра» і активів банку в «Родовід Банк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабміну.

Вона підкреслила, що процедура передачі рахунків і активів буде аналогічна тій, яка була використана при передачі рахунків «Укрпромбанку» «Родовід Банку».

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що це питання на засіданні уряду буде розглянуто першим. «Зараз ми пропонуємо включити до порядку денного й прийняти – ми це першим питанням і розглянемо – постанова про те, що всі вкладники «Надра Банку» разом із активами «Надра Банку», які частково забезпечують погашення вкладів, були передані в «Родовід Банк» і щоб до кінця цього року, а точніше на Новий рік, люди мали можливість отримати свої вклади», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що ця процедура узгоджена з міжнародними фінансовими організаціями й висловила надію, що Національний банк сприятиме процесу переведення активів.

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність в жовтні 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня 2009 року становили 25,893 млрд. грн., зобов`язання – 25,392 млрд. грн., власний капітал – 500,571 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн. За підсумками 9 міс. 2009 року «Надра Банк» отримав збиток у розмірі 1,34 млрд. грн.

Найбільшими акціонерами банку «Надра», станом на 1 липня 2009 р., були компанії «Novartik Trading Limited» (60,9967%) і «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

У банку «Надра» з 10 лютого 2009 року введено тимчасову адміністрацію.