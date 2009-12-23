Гриценко: Новий Президент має запобігти внутрішньому дефолту

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує, що новообраний глава держави повинен вжити невідкладних заходів для виведення країни зі стану внутрішнього дефолту, до якого призводить економічна політика чинного уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив у Сумах, коментуючи економічну політику уряду.

“Ситуація, у якій Україна опиниться після виборів, буде важкою, оскільки зараз спостерігаються негативні тенденції”, - зазначив кандидат у президенти.

Він піддав критиці дії Кабінету міністрів, зазначивши, що “уряд провокує зростання безробіття та зупинку підприємств через податковий тиск, а також безвідповідально набирає кредити в міжнародних фінансових структурах”.

“Результат такої діяльності Кабміну – фінансова яма, в який опинилася Україна. Тобто внутрішній дефолт – неспроможність платити по зобов’язаннях”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він прогнозує, що вже у січні-лютому наступного року можуть виникнути проблеми з виплатою зарплат та пенсій. “А уряд в цій ситуації, замість підтримки виробництва, обмежує свою антикризову програму отриманням кредитів від МВФ”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО, додавши, що “уряд сів на голку Міжнародного валютного фонду”.

Він заявив, що є категоричним противником такої політики, оскільки “більшість коштів, які надходять до України, використовуються не за цільовим призначенням і попросту розкрадаються”. “А тими коштами, що залишаються, уряд розраховується за російський газ або “затикає дірки у бюджеті”, - констатував він.

А.ГРИЦЕНКО пропонує обрати іншу стратегію: зниження податкового тиску, підтримку тих, хто створює робочі місця.

Він також зазначив, що головним завданням новообраного Президента стане об’єктивна оцінка глибини фінансової ями, до якої потрапила Україна, швидка розробка проекту бюджету та чітке визначення пріоритетів розвитку, а також – запобігання ручному керуванню фінансами, що його здійснює чинний уряд, Мінфін і Держказначейство.

“З цим усім буде розбиратися новообраний Президент. Не заперечую, що буде важко. Однак, в Україні є ресурси для того, щоб стало краще вже з першого дня роботи новообраного Президента”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він уточнив, що серед цих пріоритетних завдань також є “запобігання «розкраданню грошей, яке зараз відбувається від патронатом Національного банку”. Політик нагадав, що в такий спосіб держава втратила 120 млрд. грн.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО наполягає на впорядкуванні тендерних процедур, через які, за його словами, було вкрадено близько 40 млн. грн. Також кандидат у президенти закликає навести порядок на митниці, в податковій, “припинити обдирати підприємства, збираючи наперед податки”.

“У такій складній ситуації дуже велика роль належить Президенту. Коли імпульси очищення та контроль за кожною копійкою підуть згори, люди одразу відчують, як змінилося ставлення держави до всього, що відбувається в країні”, - наголосив він.