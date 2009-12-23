Експерт: зростання курсу долара можливе

Наступного року можливе зростання курсу долара до гривні як через політичні обставини (вибори президента і відносна політична нестабільність в Україні), так і з економічних причин.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

За його словами, «зараз на ринку пропозиція продовжує перевищувати попит на валюту, що дозволило НБУ кілька разів виходити на ринок з покупкою валюти, не допускаючи різкої ревальвації гривні».

Як прогнозує І.ДАВИДЕНКО, до кінця року різких коливань курсу долара до гривні, ймовірно, не станеться, якщо НБУ буде також своєчасно реагувати на виклики ринку. Проте, вважає він, відносне зміцнення гривні до долара, що спостерігається протягом останніх декількох тижнів, нестабільне.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 грудня, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9760 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9665/7,9715 грн./дол.

До закриття торгів ціни встановилися на рівні 7,9650/7,9700 грн./дол.