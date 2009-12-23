Експерт: обсяги депозитів населення ростуть

Стабільного зростання обсягів депозитів населення в національній валюті варто очікувати в лютому-березні 2010 року.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор департаменту корпоративного бізнесу «Брокбізнесбанку» Олександр Беркун.

За його словами, «довіра до банківської системи з боку населення поступово відновлюється, і відображається це у зростанні обсягу депозитів у іноземній валюті». Тенденція збільшення обсягу депозитів у іноземній валюті буде тривати протягом найближчих трьох місяців, прогнозує експерт.

О.Беркун зазначив, що в листопаді ц.р. обсяг депозитів фізосіб у гривні вперше за останні чотири місяці зріс на 1% і склав 96,7 млрд. грн. Дане збільшення пов`язане зі зниженням вартості долара в Україні з вересня і двомісячним здешевленням євро, вважає експерт.