Міжбанк відкрився зниженням 7,9640/7,9750 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжується, – 7,9640/7,9750 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2611/0,2615 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли донизу – 11,3495/11,3675 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4250/1,4252 дол./євро (вівторок – 1,4310/1,4312 дол./євро).

У вівторок, 22 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,97 грн./дол.