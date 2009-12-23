Україна і МВФ продовжать переговори після різдвяних канікул

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжать роботу з питання надання нашій країні чергового траншу кредиту після Різдвяних канікул.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що до Нового року це питання вирішити не вдасться. «Рішення про прибуття місії і забезпеченні перегляду (програми співпраці – УНІАН) прийматиметься з урахуванням початку бюджетного процесу, можливості забезпечення урядом функціонування тимчасового розпису за формулою «1/12» (фінансування бюджету – УНІАН). І, безумовно, я думаю, що через кілька тижнів після різдвяних, новорічних свят фонд повертатиметься до розгляду питання про можливість і терміни прибуття», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що сьогодні очікується офіційна заява МВФ з приводу продовження співпраці з Україною.

І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що на сьогоднішній день позиції щодо перегляду програми співпраці повністю узгоджені між урядом України і Національним банком.

«Співпраця продовжується, ми фактично закрили всі питання з боку уряду і Національного банку щодо підготовки перегляду, і у нас зараз є взаєморозуміння з Міжнародним валютним фондом в частині виконання зобов`язань і прогнозу ситуації, а також у частині тих змін і уточнень до меморандуму, які необхідно буде внести для того, щоб провести наступний перегляд. Вся ця робота проведена», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, уряд України звернувся з листом до МВФ, в якому міститься прохання пом`якшити деякі вимоги фонду при продовженні співпраці в рамках виділення коштів кредиту stand-by, оскільки виконання програми співпраці відбувалося на фоні «дуже складних» політичних умов у країні.

Лист про наміри за підписом прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, голови Нацбанку Володимира СТЕЛЬМАХА і в.о. міністра фінансів І.УМАНСЬКОГО 7 грудня ц.р. передав до МВФ віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

10 грудня Г.НЕМИРЯ повідомив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про виділення Україні четвертого траншу кредиту ще в 2009 році, і для цього підпис Президента України Віктора ЮЩЕНКА під листом про продовження співпраці не знадобиться.

У Секретаріаті Президента заявляють, що заява Г.НЕМИРІ про те, що глава держави В.ЮЩЕНКО поставив себе поза переговорним процесом з Міжнародним валютним фондом, є відвертою неправдою.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із 2008 року Україна одержала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.