Мінфін перерахував кошти на зарплати бюджетникам

Виконувач обов’язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявляє, що Міністерство фінансів забезпечило перерахування в усі регіони необхідних коштів для забезпечення виплат заробітних плат працівникам бюджетної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.УМАНСЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«Всі області, в тому числі Крим, міста Севастополь та Сімферополь, отримали дотації вирівнювання і бюджетні позички відповідно до розрахунків, необхідних для забезпечення виплати заробітної плати», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Водночас, за його словами, Міністерство фінансів має інформацію про нецільове використання бюджетних коштів місцевими владами. «У нас є вже багато прикладів, коли області власні кошти і ті кошти, що перераховані у вигляді дотацій з державного бюджету, використовували на інші цілі й інші видатки, залишаючи проведення розрахунків з виплати заробітної плати на останню чергу», - додав він.

І.УМАНСЬКИЙ пояснює таку поведінку місцевих чиновників політичною ситуацією, що склалась у зв’язку з президентською виборчою кампанією. «Перш за все, це політичні ігри перед президентськими виборами, а, по-друге, це така гра, оскільки, розуміючи що уряд не дозволить зірвати виплати заробітної плати, на жаль, є приклади зловживання з використанням бюджетних грошей», - пояснив в.о. міністра.

І.УМАНСЬКИЙ нагадав, що минулого тижня уряд ухвалив рішення про виділення регіонам додаткових дотацій у розмірі 1,7 млрд. грн. для забезпечення виплат заробітних плат у бюджетній сфері для всіх регіонів країни.