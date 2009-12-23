Заборона на валютне кредитування ускладнить життя клієнтам банків

Заборона Національного банку України на валютне кредитування фізичних осіб ускладнить життя не банкірам, а клієнтам банків.

Таку думку висловили фінансові експерти під час опитування, проведеного Інститутом Горшеніна. (УНІАН: Нацбанк України заборонив видавати кредити в іноземній валюті фізичним особам, зокрема «овердрафт» (кредит, яким може скористатися позичальник, у якого з`являється тимчасова потреба у грошових коштах), за картковим рахунком до 1 січня 2011 року у зв`язку з набуттям чинності Законом №1533-VI.)

Народний депутат від фракції БЮТ, секретар Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Юрій ПОЛУНЄЄВ, який є автором даної законодавчої ініціативи, зазначив, що закон розрахований «на поступове видалення з нашого життя такого феномена, як доларизація». «Зло цього явища очевидне, оскільки доходи громадяни одержують в національній валюті, а вона може бути нестабільна, курс її може змінюватися - криза показала. Тому мета закону – створити умови для поступового переходу на кредитування фізичних осіб, я підкреслюю - фізичних осіб, на території України українськими банками винятково в національній валюті», - сказав Ю.ПОЛУНЄЄВ. На його думку, ця заборона жодним чином не вплине на можливість розраховуватися картками за кордоном. «Оскільки в Україні відсутня кредитна картка як феномен. У нас існують банківські картки, які прив`язані до залишків на поточних рахунках. У межах цих залишків громадяни можуть користуватися картками відповідно до тих умов договору про відкриття рахунку і використання картки, які вони уклали з комерційними банками. Я особисто вважаю, що, незважаючи на те, що даний мораторій може викликати певні проблеми і складнощі, в середньостроковій і довгостроковій перспективі це приведе до поступового зменшення, а потім і зникнення феномена доларизації», - сказав народний депутат.

Голова правління «Укрсоцбанку» Борис ТІМОНЬКИН вважає, що дана заборона Національного банку нічого особливого не дасть. «Це якесь формальне вичитування відповідно до ухваленого закону. Напевно, можна було б говорити про те, що, оскільки це раніше підписані договори, то вони вже діють до кінця свого терміну», - зазначив експерт. На його думку, ухвалений закон і заборона Нацбанку ускладнять життя, швидше, клієнтам банків, ніж банкірам.

Директор фірми «Правовий консалтинг і практика» адвокат Віра КРАТ зазначила, що закон про заборону кредитування фізичних осіб в іноземній валюті потрібно було ухвалювати ще пару років тому, коли люди масово брали валютні кредити. «Зараз хочуть припинити валютне кредитування, щоб це не впливало на платоспроможність позичальників. Тому що товар отримується в Україні за національну валюту, а борги за цими товарами у позичальників залишаються в іноземній валюті. Тобто валютний ризик несе позичальник. Але оскільки люди це все не прораховують, то вирішили, що в цьому випадку хай не буде валютного ризику», - сказала В.КРАТ.

На її думку, Національний банк у даному випадку втручається в договірні відносини між банком і клієнтом. «Якщо договори укладають зараз, то банки не мають права надати таку послугу. У цьому плані я порушень особливо не бачу: людина може взяти кредит у валюті України і придбати іншу валюту за обмінним курсом. Але якщо договори на надання кредиту в іноземній валюті були укладені раніше, то, я вважаю, що таким роз`ясненням Нацбанк втручається у договірні відносини між банком і фізичною особою, яка уклала з банком договір про обслуговування рахунку з наданням овердрафту», - пояснила адвокат. В.КРАТ вважає, що банки, маючи таке роз`яснення Нацбанку, у жодному випадку не дозволятимуть користуватися овердрафтом в іноземній валюті фізичним особам. «Вони з Національним банком не воюватимуть, оскільки є серйозні санкції за порушення валютного законодавства для банків. Ну а фізичним особам, якщо у них укладені договори з банками, можна пред`являти позови про невиконання банками договірних зобов`язань про надання овердрафту. Але я зараз не бачу, що це можна вирішити комусь окремо з банком», - сказала В.КРАТ.

Фінансовий консультант Світового банку в регіоні Європа і Центральна Азія Анжела ПРИГОЖИНА пояснила, що в більшості країн світу, дійсно, є заборони на кредитування фізичних осіб в іншій, окрім національної, валюті. «Особливо в країнах з перехідною економікою для позичальників, які не вміють управляти валютними ризиками, національне законодавство передбачає видачу кредитів тільки в національній валюті. Окрім тих випадків, коли йдеться про якісь потреби: навчання, лікування або тревел, - зазначила консультант. - З погляду тревел, в усьому світі, безумовно, поширені кредитні картки, і сьогоднішній рівень розвитку банківських послуг передбачає можливість овердрафту. В Україні до недавнього часу існувало два види кредитних карток: депозитна кредитна картка, де з одного боку, ніби, кладеш депозит у банку на відповідну суму і під цю суму ти можеш потім користуватися кредитною карткою, вибирати цю суму під час зарубіжної поїздки. І була класична кредитна картка, коли не потрібен депозит. Кредитна картка забезпечується майбутніми надходженнями у вигляді зарплати або якимись іншими домовленостями. За кордоном такі інструментарії розвинені достатньо активно». У той же час, сказала А.ПРИГОЖИНА, обмеження на овердрафт в іноземній валюті за картковим рахунком нерозумні.

«Безумовно, цей вид обмежень створює дискомфорт для більшості туристів і людей, які їздять за кордон. Думаю, що все ж таки потрібно у майбутньому знімати обмеження по кредитних картках. Якщо ці обмеження введені з метою контролю відпливу валюти за кордон, то за наявності ліміту по одній кредитній картці у розмірі 5-7 тис. грн. - середня сума в Україні - смішно говорити про те, що через таки кредитні картки буде нелегальний відплив валюти за кордон», - вважає А.ПРИГОЖИНА. На її думку, наявність кредитних карток, навпаки, знижує негайний попит на готівкову валюту. «Якщо людина збирається за кордон, навіщо їй купувати в обміннику сьогодні 10 тисяч доларів, якщо у неї є кредитна картка, якої вона у будь-який момент може скористатися? На мій погляд, картка як інструмент є дуже ефективним способом боротьби з доларизацією в Україні, і все ж таки знижуватиме попит на готівкову валюту», - сказала фінансовий консультант.