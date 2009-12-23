«Східно-Європейський банк» ліквідується

Національний банк України відкликав банківську ліцензію й почав процедуру ліквідації «Східно-Європейського банку» (Київ).

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Національний банк України повідомляє, що згідно з постановою правління Національного банку України від 18 грудня 2009 р. № 756 із 21 грудня 2009 р. відкликано банківську ліцензію в Акціонерного комерційного банку “Східно-Європейський банк” й ініційовано процедуру ліквідації банку», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. АКБ «Східно-Європейський банк» зареєстровано в серпні 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня ц.р. становили 1 млрд. 77 млн. 494 тис. грн., зобов`язання – 1 млрд. 2 млн. 47 тис. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 872 млн. 255 тис. грн., власний капітал – 75 млн. 447 тис. грн., статутний капітал - 60 млн. грн.

Банк у січні-вересні 2009 року отримав збиток у розмірі 12,633 млн. грн.

Національний банк України своєю постановою №586 від 1 жовтня ц.р. ввів тимчасову адміністрацію й мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 5 жовтня 2009 року по 4 січня 2010 року в АКБ «Східно-Європейський банк».