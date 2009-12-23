Міжбанк: долар продовжує дешевшати

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9640/7,9750 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9610/7,9655 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися – 7,9630/7,9660 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,97 грн./дол., а також вийшов на ринок з продажем на аукціоні по валютній парі USD/UAH з ціною відсікання 7,965 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2611/0,2615 грн./рубль, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2609/0,2612 грн./рубль. На момент закриття ціни зросли - 0,2614/0,2618 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,37 рубля за долар (-0,18).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4235/1,4290 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3495/11,3675 грн./євро, на 12:00 ціни пішли донизу – 11,3415/11,3495 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 11,3575/11,3635 грн./євро.