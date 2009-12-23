Результати цільового аукціону НБУ 23 грудня

Національний банк України 23 грудня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 4 998 тис. доларів США наступним 30 банкам: АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "РОДОВІД БАНК", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "Ощадбанк", м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ХК БАНК", ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ, ПАТ "Банк Камбіо", ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", ТОВ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" м.Донецьк, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ.

Усім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 7.97 грн. за 1 долар США.