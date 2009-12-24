Ющенко проти використання резервів НБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає категорично проти використання резервів Національного банку для покриття дефіциту державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію про домовленість між МВФ та українським урядом щодо використання резервів НБУ для покриття дефіциту держбюджету.

«Це національні резерви країни, а не міжнародної організації. Я категорично проти такої позиції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що йому нічого не відомо про ці домовленості між Україною та МВФ.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив, що наполягає на тому, аби країна увійшла в новий рік з державним бюджетом.

«Цей уряд не має морального права залазити у національні резерви країни», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре заявив, що уряд має намір оплатити поставки російського газу за рахунок коштів НБУ.

«Це політика краху, яку веде прем’єр-міністр», - сказав Президент.

Сьогодні, 23 грудня, джерело повідомило УНІАН, що Україна досягнула домовленості з МВФ про можливість використання золотовалютних резервів Нацбанку України для покриття дефіциту державного бюджету.