Ющенко проти використання резервів НБУ
Для покриття дефіциту держбюджету
Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає категорично проти використання резервів Національного банку для покриття дефіциту державного бюджету.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію про домовленість між МВФ та українським урядом щодо використання резервів НБУ для покриття дефіциту держбюджету.
«Це національні резерви країни, а не міжнародної організації. Я категорично проти такої позиції», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Водночас він зауважив, що йому нічого не відомо про ці домовленості між Україною та МВФ.
Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив, що наполягає на тому, аби країна увійшла в новий рік з державним бюджетом.
«Цей уряд не має морального права залазити у національні резерви країни», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він вкотре заявив, що уряд має намір оплатити поставки російського газу за рахунок коштів НБУ.
«Це політика краху, яку веде прем’єр-міністр», - сказав Президент.
Сьогодні, 23 грудня, джерело повідомило УНІАН, що Україна досягнула домовленості з МВФ про можливість використання золотовалютних резервів Нацбанку України для покриття дефіциту державного бюджету.